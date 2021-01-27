Аферисты обманули жительницу Петропавловска на 200 тысяч тенге

Неизвестный позвонил горожанке и представился специалистом банка. Он сообщил, что в реестре зафиксирована угроза и нужно принять меры. Она поверила его словам, поскольку звонившему были известны ее личные данные.

Лже-сотрудник банка предложил дооформить кредит, взятый якобы мошенниками. Заверил, если выполнить это условие, то впоследствии сумма аннулируется и деньги останутся на карте.

В итоге жительница областного центра выполнила все инструкции: взяла кредит на 200 тысяч тенге и перевела их на счет, но уже вскоре поняла, что стала жертвой афериста. Сразу же обратилась в полицию.

Потерпевшая:

— Вот почему вы поверили, тем, кто звонил? – Потому что они представились службой безопасности банка. Я никогда с таким не сталкивалась, они не оставляли меня четыре часа в покое. Они на сотовый звонили мне, я на работе была. И банк, там рядом, где я работаю. И просто они говорят: «Давайте создадим заем этот на сумму, на которую мошенники хотели оформить кредит; вы возьмете этот кредит и мы сразу же его погасим.

Сейчас сотрудники криминальной полиции разыскивают злоумышленников. С начала года на уловки интернет-мошенников попались более 20 петропавловцев. 7 фактов онлайн-афёр были связаны с банковскими переводами.

В прошлом году в областном центре полицейские зарегистрировали 97 таких фактов, когда со счетов горожан исчезали деньги.

Ерболат Каптаев – заместитель начальника отдела криминальной полиции УП г.Петропавловска:

— В настоящее время в Петропавловске участились факты интернет-мошенничества. Уязвимыми слоями населения являются пожилые люди: пенсионеры, соседи. Просим граждан провести разъяснительную работу, чтобы никому не передавали личные данные, через соцсети, мессенджеры. Если мошенники представляются сотрудниками банка – этот разговор надо прекратить, позвонить в Call-центр. Если уже стали жертвами мошенников, то необходимо сразу же сообщить об этом в полицию.

Полицейские отмечают, что необходимо исключить пересылку личных данных; фотографий банковских карт, документов, а также логинов и паролей от интернет-банкинга и социальных сетей.

Любая личная информация, даже через месяцы и годы, может быть использована интернет-мошенниками против вас.

Айгерим Муканова