7 административных дел возбуждено по результатам проверок школ в СКО

Образование

19:52 27 Января 2021

Наиболее распространённые нарушения, которые выявили во время проверок, — это несоответствие информации фактическим данным. Также встречаются неквалифицированные педагоги. Такое было замечено в 9 школах.

Еще есть образовательные учреждения, в которых зафиксированы отсутствие или несоответствие планируемой документации работников дошкольных мини-центров и классов предшкольной подготовки.

Айнагуль Сураганова, руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования СКО:

— В соответствии с Предпринимательским Кодексом Республики Казахстан по результатам профилактического контроля с посещением составлено 13 предписаний. В 2020 году проведена 41 внеплановая проверка по исполнению предписания, выданного по результатам профилактического контроля с посещением, в 5 школах предписания не исполнены. Внеплановые проверки по обращениям физических лиц были проведены в 5 организациях среднего образования. 

В результате этих проверок выявлены нарушения Типовых правил деятельности. Возбуждены административные дела в отношении юридического лица и руководителя. Также они должны выплатить штрафы, в общей сложности это 45 МРП, или более 130 тысяч тенге.

Айнагуль Сураганова, руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования СКО:

— В 2020 году департаментом по обеспечению качества в сфере образования Северо-Казахстанской области было проведено 59 контрольных мероприятий, в том числе осуществлен профилактический контроль с посещением в 13 школах области. По результатам контрольных мероприятий возбуждено адм. дел — 7.  Приостановлено действие лицензии 1 организации образования, составлено 15 предписаний.

В соответствии с Предпринимательским Кодексом Республики Казахстан в первом полугодии 2021 года профилактическим контролем охватят 26 общеобразовательных школ и в 1 колледж. Их выбрали по результатам оценки степени риска.

 

 

Анастасия Остертак

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