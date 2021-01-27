27 января — день снятия блокады Ленинграда помнят очевидцы

Эти строки из песни о Ленинграде Марка Бернеса — единственное, что поднимало дух каждого блокадника. Самая страшная зима за всю историю человечества, как тест на мужество и самоотверженность.

Сдавать его пришлось всем ленинградцам. Почти 900 дней боли, страдания, чувства страха, и даже не за свою жизнь, а за жизнь близкого. Каждые 5 минут на город падал снаряд, а каждую минуту от голода или под бомбежкой погибал человек.

Рассказать всю правду, о том, что происходило в осажденном городе, могут не цифры, а свидетельства тех лет — письма, фотографии и, конечно же, воспоминания. Это страшные истории пережитого, от которых честно признаться, даже у самого сильного духом человека вызывают слёзы и мурашки по телу.

Детские воспоминания Веры Яковлевой — не исключение. Нежная и хрупкая женщина, в сердце которой не стихающая боль утрат, сначала бабушки, потом маленькой сестренки.

Вера Яковлева-жительница блокадного Ленинграда:

— Она подошла, села ко мне на коленочки. Говорит, Верочка, я кушать хочу, дай хоть кусочек хлебушка. Я ее успокаиваю, говорю, сейчас, Олечка, мама придет и принесет хлебушек. Мама пришла, наклонилась ко мне и говорит «Леля то умерла». Я до сих пор помню, когда хлебушек ем, ее вспоминаю.

Страшнее бомбежки и обстрелов был голод. Хлеб в каждой семье стал на вес золота. Минимальная норма -125 граммов ржаного, выпеченного пополам с древесными и другими различными примесями. Вкусным тогда казался даже горячий кипяток.

Вера Яковлева-жительница блокадного Ленинграда:

— Мама приходила и на всех делила хлеб. Она отрезала карточки, сколько надо, работала на заводе. Потом приходила, хлебушек делила, и мы пили чай. А чай пили так, вода горячая и все. И немножечко хлебушка, больше ничего не было. Ничего, абсолютно ничего.

Собирали до единой крошки хлеба. Так, в блокаде семья Яковлевых прожила больше года. В январе 43-ого советские солдаты впервые прорвали осаду.

Ленинградцев, наконец, начали эвакуировать. Перевозили через Ладожское озеро. Сложно представить, как зимой по льду шли грузовики. Эту трассу прозвали «Дорогой смерти» неспроста. Многие мученики погибали по пути к спасению.

Вера Андреева- специалист областного историко — краеведческого музея:

— На момент установления блокады в городе находилось 2,5 миллиона человек, в том числе и 400 тысяч детей. Если сравнивать с Петропавловском, то это как 10 наших Петропавловсков. За годы блокады в городе погибло по общим данным более 600 тысяч человек. В основном 97% погибло от голода.

Жанель Бисенбаева- корреспондент:

— Война оборвала мирную жизнь каждой семьи. Многим пришлось покинуть свой дом, чтобы выжить. Дом, в котором звучал детский смех, стал лишь воспоминанием. Им было сложно. В нашу область в годы Великой Отечественной эвакуировали 26 тысяч ленинградцев. Они обрели здесь свою вторую родину. С каждым годом свидетелей тех страшных дней становится все меньше. Но, все они считают своим долгом рассказать молодому поколению о тяжелых испытаниях непростого времени.

Жанель Бисенбаева