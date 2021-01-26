В Петропавловске произошло ДТП с четырьмя легковыми машинами

Правоохранительные органы

20:11 26 Января 2021

Авария случилась около 10 часов утра на выезде из областного центра. Автомобиль марки «Nissan Juke» столкнулся с машиной «Volkswagen». За рулем последней находился 53-летний горожанин.

Он совершил вынужденную остановку на краю проезжей части с включённым аварийным сигналом. Тут же еще один легковой «Mercedes-Benz», двигающийся в попутном направлении, столкнулся сразу с двумя машинами «Nissan Juke» и «Toyota Land Cruiser Prado».

В результате аварии пострадавших нет. На водителей «Nissan Juke» и «Mercedes-Benz» составлены административные протоколы. Всего с начала года полицейские зарегистрировали 7 ДТП, в результате один человек погиб и 7 ранены.

 

 

Айгерим Мукашева

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