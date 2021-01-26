В Петропавловске горел один из подъездов 3-этажного жилого дома

За прошедшую неделю в области случились 10 пожаров, в которых травмы получил 1 человек и один — погиб. ЧП произошло 19 января в селе Многоцветное Тайыншинского района около 11 часов вечера.

В одном из частных жилых домов взорвался газовый баллон. Пламя охватило всю площадь постройки, это 63 кв. метра, в результате обрушилась крыша. Спасатели обнаружили обгоревшее тело 33-летнего мужчины.

Со слов соседей, хозяин дома в день трагедии находился в алкогольном опьянении. Двумя днями позже в селе Николаевке Есильского района произошло похожее происшествие. Утечка газа повлекла за собой сильный пожар.

Урал Абдрахманов, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В результате, там тоже произошел пожар из-за утечки газа. Площадь составила 144 квадратных метра Ожоги получила и доставлена в больницу жительница этого дома. Там получила 90 % ожоги , 1994 года рождения. Она получила ожоги верхних дыхательных путей 3-4 степени. На сегодняшний день она лежит в больнице, состояние стабильно тяжелое.

«Горячей» для огнеборцев была не только прошлая неделя. Пожары продолжают беспокоить североказахстанцев. Ночью минувшего понедельника в одном из подъездов трехэтажного жилого дома по улице Ружейникова загорелась входная дверь подсобного помещения.

Урал Абдрахманов, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Поступил сигнал о сильном задымлении в подъезде номер 2, информация сразу же подтвердилась, и сразу же приняли решение о проведении спасательных и эвакуационных работ. В результате было спасено 4 детей и эвакуировано 16 взрослых. Из 4 спасенных один получил отравление угарным газом. Это ребенок 2005 года рождения. Сейчас он находится в больнице.

Всего с начала года в регионе произошло 60 пожаров, общая сумма ущерба составила почти 37,5 млн тенге.

Анжелика Сычёва