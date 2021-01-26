СК находится в числе регионов, которые лидируют по уровню развития

В нашей области по итогу 2020 года отмечается высокий рост обрабатывающей промышленности. Также СК вошёл в список регионов с наиболее высокими темпами ввода жилья. По частным инвестициям рост показали 9 областей.

Наиболее высокий в Туркестанской, Акмолинской и Северо-Казахстанской. Отличился наш регион и по развитию экономики.

По словам главы Правительства, инструментами по программам «Дорожная карта бизнеса», «Еңбек» и «Экономика простых вещей» воспользовались порядка 15 тысяч предпринимателей.

Благодаря этому наблюдается прирост налоговых отчислений получателей господдержки. Он составил 42% в прошлом году, если сравнивать с 2018.

В разрезе регионов наиболее высокие показатели по данному направлению отмечаются в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях.

Приведённые данные отражают эффективность работы местных исполнительных органов по поддержке предпринимательства. В текущих условиях в регионах страны по развитию экономики, обеспечению занятости и поддержке доходов населения наблюдается следующая динамика. Так, по итогам прошлого года по большинству показателей отмечается положительный темп роста в 10 регионах. Это Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Туркестанская, Актюбинская, Алматинская, Жамбылская и Костанайская области, а также города Нур-Султан и Шымкент. Аскар Мамин, Премьер-министр РК

Айгерим Мукашева