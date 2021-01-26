С начала пандемии вылечились от коронавируса почти 9,5 тысяч жителей СКО

Об этом моменте Кайрбек Байсалбаев и Асан Атымтаев мечтали две недели. Наконец они победили опасный вирус и едут домой в Сергеевку.

Оба недомогание почувствовали в начале января. Была слабость и небольшая температура, вспоминает Кайрбек Байсалбаев. Пил лекарства, получал уколы, становилось только хуже.

На пятый день самолечения обратился в больницу. Думал, проблемы с почками, оказался коронавирус, который перерос в двухстороннюю ковид-пневмонию.

Кайрбек Байсалбаев, житель г.Сергеевки, район Шал акына:

— Я тоже не верил. Работал и осенью, зимой, тоже не верил. А вот когда я сам заболел, теперь верю. И в дальнейшем скажу родственникам и друзьям, что есть оказывается такая болезнь.

А его земляк и сосед по палате Асан Атымтаев в коронавирус верил. Пришлось поверить, когда родственники и друзья заболели. Некоторые были в тяжёлом состоянии, другие погибли.

К пандемии семья Атымтаевых относилась серьёзно. Но полностью уберечь себя от коварной болезни не получилось. Сначала коронавирус подтвердился у супруги, рассказывает Асан. А после и у него.

Асан Атымтаев, житель г.Сергеевки, район Шал акына:

— Результаты КТ показали, что у меня порядка 20% поражения лёгких. Была сильная боль в груди, кашель, одышка небольшая, температура не сбивалась больше недели. В связи с чем меня госпитализировали, оказывали здесь медпомощь.

Оказалась двухсторонняя ковидная пневмония. За здоровье своё, конечно, переживал, вспоминает мужчина. Боялся осложнений. Да и новости из соседних инфекционных блоков не воодушевляли.

Асан Атымтаев, житель г.Сергеевки, район Шал акына:

— Привозят тяжёлобольных, знакомых из нашего района. Кто-то в реанимации лежит. У кого сопутствующие заболевания есть, кто в возрасте, те болеют более сложно. Реанимация — отделение другое. Там говорят, всё очень серьёзно. Мы старались об этом не думать и не поднимать эту тему. Потому что всё это, конечно, страшно.

Мужчинам повезло. Это если сравнивать с теми, кто в реанимации. Сейчас состояние 22 североказахстанцев оценивают как тяжёлое. За их здоровье борются врачи.

Нагрузка на медиков в нашей области растёт с каждым днём. По последним данным инфекционные стационары заполнены на 43%.

Стоит отметить, с начала пандемии вылечились от коронавируса почти 9,5 тысяч жителей области. К сожалению, 41 североказахстанец побороть опасный вирус не смог.

Айгерим Мукашева