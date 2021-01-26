С 1 февраля в РК начинается поэтапная вакцинация против COVID-19

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20:39 26 Января 2021

Через каждый месяц список вакцинированных будет пополняться. Следующие на очереди работники медицинских служб, педагоги, студенты и лица с хроническими заболеваниями.

Как сообщили в Минздраве, вакцинация добровольная. Каждый гражданин в случае несогласия вправе дать письменный отказ. Также стоит отметить, что детям до 18 лет и пожилым людям старше 65 вакцинация противопоказана в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности.

Напомним, что нашумевшая информация в соцсетях о том, что несколько дней назад житель Мангистауской области якобы умер после укола от коронавирусной инфекции — фейк и нет повода для беспокойства. В Минздраве официально опровергли эти данные.

 

 

Анастасия Остертак

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