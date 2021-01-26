Казахстанцы стали меньше зарабатывать и больше экономить

Бизнес и экономика

20:01 26 Января 2021

Во втором полугодии наблюдается восстановление потребительского спроса домашних хозяйств, в результате которого значительно подорожали продукты питания. Объясняется это динамикой мировых и внутренних производительных цен.

В свою очередь, инфляция непродовольственных товаров превысила 5%. Продажи одежды и обуви сократились, зато повысился прайс на медикаменты, предметы домашнего обихода и бытовую технику.

А вот ускорение сервисной инфляции связано с удорожанием нерегулируемых платных услуг. В целом, годовая инфляция по итогам 2020 года сложилась в соответствии с прогнозами Нацбанка и составила 7,5%.

 

 

Жанель Бисенбаева

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