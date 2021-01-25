ЦОНы Петропавловска начнут принимать граждан строго по предварительной брони

Новости МТРК, COVID-19: Казахстан

19:50 25 Января 2021

Занять очередь граждане могут через портал электронного правительства, приложение «eGov mobile», телеграмм-бота или же позвонить на короткий номер 1414. Зарезервировать время можно до 16 часов 30 минут.

Новшества не коснутся пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями и многодетных семей. Они госулугу могут получить без бронирования. Всего в день ЦОН принимает до 1000 человек.

Что касается санитарных норм, помимо привычных масок, термометрии и социальной дистанции за каждым рабочим столом установлены пластиковые барьеры.

Всего в регионе 18 центров обслуживания населения, 5 из них — в Петропавловске. На работу районных ЦОНов правила не распространяются.

Серик Бейсенов — заместитель директора филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по СКО:

— Так как СКО вошла в «красную зону», было решено перевести на предварительное бронирование. На сегодня жалоб не было. Но, надо понимать, это делается для того, чтобы болезнь не передавалась друг от друга и соблюдалась дистанция. Сотрудники остались на прежнем уровне. Для того, чтобы быстро обслуживать людей, бронь обновляется каждые 20 минут.

 

Айгерим Мукашева

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