Президент РК поручил министру здравоохранения держать эпидситуацию под жестким контролем

Тему коронавируса и текущей эпидобстановки поднимали и в Акорде. Касым-Жомарт Токаев принял министра здравоохранения. Алексей Цой отчитывался о принимаемых мерах по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба Акорды.

Согласно данным ВОЗ, по заболеваемости на 1 млн человек Казахстан занимает 109 место среди 221 государства. По количеству проведенных тестов — 67 место, по смертности — 94, по числу выздоровевших от COVID-19 — 48 место, по тяжести течения болезни — 50.

Глава государства получил информацию об эпидемиологической обстановке в регионах, в том числе об усилении карантинных мер и имеющихся ресурсах национальной системы здравоохранения. Алексей Цой сообщил, что количество занятых коек в инфекционных стационарах составляет 33%, в реанимационных отделениях — 21%.

Глава минздрава отметил, что несмотря на увеличение количества инфицированных, ситуация в стране находится под контролем, медицинские службы готовы к оказанию необходимой помощи гражданам. Алексей Цой сообщил о снижении уровня смертности в стране от коронавируса в 4 раза по сравнению с июлем 2020 года.

По его мнению, это показывает эффективность принимаемых мер по оказанию помощи больным, в том числе на уровне первичной медико-санитарной помощи.

Касым-Жомарт Токаев поручил Алексею Цою держать эпидситуацию под жестким контролем, должным образом обеспечить подготовку к массовой вакцинации, качественно организовать работу по своевременному и полному информированию граждан страны.

Айгерим Мукашева