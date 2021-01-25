Полицейские задержали таксиста-нелегала в наркотическом опьянении

Патрульные в городе Тайынше остановили автомобиль «Volkswagen Golf». За рулём был 32-летний местный житель, который «таксовал», не имея разрешительных документов. Но это ещё полбеды. Медосвидетельствование показало, что «бомбила» находился в состоянии наркотического опьянения.

Материалы по этому делу передадут в суд. Нарушителю грозит административный арест на 15 суток и запрет садиться за руль на ближайшие 7 лет. А в Петропавловске в это время полицейские привлекли к административной ответственности двух водителей общественного транспорта. Они не пропустили людей на пешеходном переходе.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» полицейские проводили три дня. В поле зрения были таксисты и водители общественного транспорта.

Итоги ОПМ «Автобус»: — Полицейские выявили 44 нарушения правил маневрирования. Телефонные разговоры за рулём во время движения допустили 46 водителей, 16 не прошли плановый техосмотр, 9 превысили разрешённую скорость. За выпуск на маршрут транспорта в технически неисправном состоянии понесли ответственность трое должностных лиц автобусных парков.

Из официальной информации пресс-службы ДП СКО

Азамат Жамуков — старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В рамках данного мероприятия совместно с инспекцией транспортного контроля проведены рейдовые мероприятия. В основном выявляются такие правонарушения, как нарушения техсостояния транспортного средства, непредставление преимущества движения пешеходам, а также нарушения правил маневрирования.

Всего за три дня оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» стражи порядка зафиксировали около 240 нарушений со стороны таксистов и водителей общественного транспорта.

Айгерим Мукашева