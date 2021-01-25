Почти 800 тысяч тенге похитила 19-летняя студентка у своего отца

Девушка знала пароль от приложения мобильного банка отца, поэтому решила нажиться на доверии главы семейства. Днём раннее во второй отдел полиции поступило аналогичное заявление от другого жителя областного центра. С его счёта злоумышленники сняли более полумиллиона тенге.

Раскрыть это дело стражам порядка тоже не составило труда. В их поле зрения попал 20-летний пасынок потерпевшего, который раннее имел проблемы с законом. Он и оказался похитителем.

Способ вывода денег был схож с первым случаем. Оба факта внесены в единый реестр досудебных расследований по статье «Кража». За прошлый год в СК полицейские выявили 33 кражи, совершённые аналогичным образом.

Абай Альжанов