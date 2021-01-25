Меруерт Ашимова стала успешной участницей проекта «Медаль Елбасы»

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Свой день я начинаю активно. Утренние пробежки стали для меня настоящим открытием 2020 года. Хочу выходить на них чаще, но пока, не всегда получается. Ребята, которых вы сейчас увидите, по части спорта достигли достаточно неплохих результатов. Их упорству и силе воли можно позавидовать.

Перед вами казахстанцы разных возрастов, которые поставили перед собой цель стать лучше, сильнее и выносливее. Последних нескольких качеств очень сильно не хватало Меруерт Ашимовой.

Войдя в проект «Медаль Елбасы» школьница приняла самостоятельно придуманный челлендж. Не спеша и без вреда для организма набрать 2 кг и сделать свое тело сильнее. И она смогла. Дух и веру в себя тоже, как следует, «прокачала».

Меруерт Ашимова, учащаяся городской классической гимназии им.С. Шаймерденова:

— Один раз я заболела и после этого не хотела уже работать, думала, всё, на этом закончу. Но потом мой учитель, родители, друзья сказали, что я слишком многое прошла, чтобы на этом остановиться.

Вот он — приз Меруерт за усердную полугодовую работу. Бронзовые награды Первого Президента завоевали 2,5 тысячи казахстанцев. 196 из них — жители нашей области.

6 месяцев они развивались по 7 направлениям деятельности. В категории талант Меруерт, не задумываясь, выбрала любимый, но на время заброшенный музыкальный инструмент.

Меруерт Ашимова, учащаяся городской классической гимназии им.С. Шаймерденова:

— В 2018-м году я закончила музыкальную школу, после этого я перестала заниматься фортепиано. В начале было очень сложно, потому что надо было все обратно учить, но я смогла. Раньше я думала, что ленивая и не люблю читать книги. На самом деле оказалось, что книги достаточно интересные, и нужно найти правильную книгу, которая сможет заинтересовать.

За время проекта «Медаль Елбасы» книжным фаворитом Мерует стал мировой бестселлер Барбары Шер «Мечтать не вредно». Книга вдохновила девушку и привела ее к цели завоевать золотую награду Первого Президента.

Его проект, который стартовал в прошлом году, охватил более 11 тысяч казахстанцев в возрасте от 14 до 29 лет. Каждую неделю они отправляли свои фото- и видеоотчёты через специальное мобильное приложение, где показывали все, что успели сделать.

Для школьников награда такого уровня — шанс поступить на грант в отечественный вуз, для студентов — возможность высоко забраться по карьерной лестнице.

Дарья Пышмынцева