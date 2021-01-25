Казахстан перешёл в «красную» зону по темпам распространения коронавируса

В «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Костанайская, Атырауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская области. Немного лучше эпидобстановка в Алматинском и Карагандинском регионах. Они в «жёлтой» зоне. Остальные области в «зелёной».

За прошедшие сутки в Казахстане 1480 человек получили положительный ПЦР-результат. Свыше 200 заболевших зафиксированы в столице, Акмолинской и Павлодарской областях. Больше ста подтверждённых случаев в Алматы, Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

В последней за сутки выявили 107 заболевших, больше половины случаев симптомные. По данным на 25 января лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать свыше 27 тысяч человек. Почти 7 тысяч из них находятся в стационарах. Состояние 311 казахстанцев оценивают как тяжелое, 43 — в крайней степени тяжести, на аппарате ИВЛ — 42 пациента.

Айгерим Мукашева