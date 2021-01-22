Задержаны хулиганы, разбившие автобусные остановки

Правоохранительные органы

19:51 22 Января 2021

Полицейские опрашивали водителей, работников развлекательных заведений, изучили камеры видеонаблюдения в том микрорайоне. Под подозрение стражей порядка попала компания молодых людей, отмечавших день рождения на одной из зон отдыха.

Но они категорически отрицали свою вину. Оперативники всё же нашли подтверждение своим предположениям. Одна из камер зафиксировала момент варварского поступка.

Адилет Женисов – оперуполномоченный первого отдела полиции УП г.Петропавловска:

— В ходе просмотра камер видеонаблюдения было установлено, что трое парней путем разбития стекол ногами повредили три остановки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были изобличены и задержаны жители города Петропавловска. Двое из них — студенты колледжа и один — несовершеннолетнее лицо. 

Все доказательства — налицо. Только после них хулиганы рассказали, как всё было на самом деле.

Задержанный:
— Еду я, и сзади кто-то кричит: Давайте разбивать остановки. Ну я это особо не воспринял всерьез. Услышав только, как их начали разбивать и предложили мне. — Каким образом вы разбивали остановки? — Ногами. — Далее что было? — Сколько остановок вы повредили? — Две или три. — Далее потом? — Далее вызвали такси и поехали домой. 

В отношении молодых людей избрана мера принуждения: обязательство о явке. Факт хулиганства внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Специалисты городского отдела ЖКХ представили следствию стоимость разбитых остановок. За один павильон она составляет почти полмиллиона тенге.

 

 

Айгерим Муканова

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