В СКО 40 бизнесменов обратились в Центр обслуживания предпринимательства в 2021 г.

Благодаря его работе вот уже 5 лет у каждого бизнесмена есть возможность проконсультироваться бесплатно. В центре 4 специалиста, которые предоставляют услуги бухгалтера, юриста, маркетолога и помогают с госзакупками.

В прошлом году около сотни начинающих предпринимателей воспользовались помощью центра и запустили своё дело. Многим из них помогли продумать бизнес-план, а ещё грамотно оформить документы. От бесплатной консультации не отказываются и действующие предприниматели.

В прошлом году в центр обратились около 700 акул бизнеса. Услуги юриста и бухгалтера были самыми востребованными. Бесплатно получить помощь экспертов может любой представитель малого и среднего бизнеса.

Центр находится в офисе Палаты предпринимателей. Также можно проконсультироваться по телефону:

8(7152)50-28-74

Айдос Ебжанов, эксперт отдела нефинансовой поддержки Палаты предпринимателей СКО:

— Если человек к нам пришёл, наш консультант может открыть ИП, его сопроводить. После когда начнётся бухгалтерская отчётность, сдача деклараций, человек тоже может подойти к нам. Консультант поможет ему сдать декларацию, статистическую отчётность. Всё это будет на бесплатной основе. Это касается как действующих, так и начинающих предпринимателей.

Айгерим Мукашева