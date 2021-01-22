Специалисты департамента Агентства по делам госслужбы подвели итоги работы

В прошлом году по линии контроля сферы госслужбы было 19 проверок, в результате которых выявлено почти 190 различных нарушений. Касаются они в основном несоблюдения процедуры проведения конкурсов, порядка рассмотрения обращений и их переработки в госорганах.

Елена Степаненко, руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— Хочется отметить повышение ответственности руководителей государственных учреждений. Если управлением государственной инспекции труда в 2019 году на основании данных мониторинга департамента за незаконное повышение норм были привлечены 5 руководителей, то в 2020 по итогам анализа проведена проверка в отношении 10 государственных органов.

В течение прошлого года специалистам поступило 123 обращения. В 2019- м их было больше на 51%. Динамика положительная, отмечают в департаменте. Большое внимание — вопросам профилактики. Для этого проводят советы по этике. В 2020м на них рассмотрели более 50 вопросов, 39 из которых — профилактического характера, это 71% от общего числа.

Елена Степаненко, руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— За 2020 год на административных государственных служащих области наложено 622 дисциплинарных взыскания. том числе в местных исполнительных органах — 6 , в территориальных государственных органов — 206. За нарушение этического кодекса привлечено 17 госслужащих.

В 2020-м госорганы оказали более 6 млн услуг населению. 92% из которых — в электронном формате. В большей степени это благодаря созданным секторам самообслуживания, их сейчас в регионе порядка 900. Еще один из немаловажных направлений работы — переобучение госслужащих.

Лаура Каиржанова, директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по СКО:

— На 2020 год в нашем филиале было запланировано переобучение 880 госслужащих, всего за отчетный период 1971 человек, из 1206 765-гражданские служащие, остальные — государственные. На курсах переподготовки обучались 256 госслужащих и на семинарах повышения квалификации 950. Проведено 63 семинара и 12 курсов.

80 % всего обучения проходило по программе Академии, остальное — по региональной.

Анжелика Сычева