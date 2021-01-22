СКО снова в «красной» зоне по COVID-19

Последние 2 недели наблюдается заметное усиление коронавирусной инфекции. Как сообщил главный врач многопрофильной областной больницы Юрий Белоног, это связано с повышенной активностью населения во время новогодних праздников.

С начала месяца уже около 100 пациентов с COVID-19 получили лечение, среди них были и тяжелобольные. Сейчас в отделении коронавирусеной инфекции находятся 22 человека.

Юрий Белоног, главный врач многопрофильной областной больницы:

— Ежедневно выявляются больные, которые обращаются к нам по экстренной помощи, не с признаками короновирусной инфекции, а по другим заболеваниям, до результатов ПЦР они находятся в изоляторах и в этот период практически ежедневно мы находим больных, потом принимаем по ним решения.

Слабость, высокая температура, кашель, потеря обоняния. При первых симптомах, чтобы не было дальнейших осложнений и распространения инфекции, следует тут же обращаться в поликлинику. Особенно осторожными к своему здоровью должны быть люди пожилого возраста. Ведь они в группе риска.

Сабира Даирова, заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники №3:

— В первый день появления симптомов надо обратиться в поликлинику к врачу, не надо сидеть дома и думать, что «у меня ОРВИ, я могу сам вылечиться». Сейчас у нас в поликлинике созданы мобильные группы. Врача на дом вы должны вызывать через наш CALL-центр. И, в свою очередь, он определяет есть ли у вас коронавирус, и следует ли брать мазок на ПЦР.

Сейчас каждый из нас должен задавать себе вопрос «достаточно ли я защищен от инфекции?». В очередной раз врачи призывают североказахстанцев быть осторожными и соблюдать все меры безопасности, а это ношение маски, соблюдение дистанции и регулярная обработка рук антисептиком.

Анастасия Остертак