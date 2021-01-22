520 нарушений выявили эксперты в 2020 году при строительстве и ремонте дорог в СКО

Для того, чтобы определить качество асфальта, вооружиться одной дорожной рулеткой недостаточно. Для весьма трудоемкого процесса работает целая лаборатория. После ремонта дорог специалисты берут пробы покрытия.

Для точного анализа достаточно 10 килограммов. Образцы вырубки переформовывают, нагревают и выпаривают из них излишки воды. Далее дело — за результатами. Проверка должна быть по всем пунктам.

Данияр Баймолда — лаборант филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО:

— Испытываем на среднюю плотность и водонасыщение на специальном прессе и гидростатики- весы, вода, вакуум. Полученные результаты обрабатываем.

Результаты готовятся 10 дней с момента взятия пробы. Это, конечно, не быстро, но необходимо, чтобы у экспертов на руках были максимально достоверные сведения. «Ревизоры» в 2020-ом проверили на качество 22 участка дорог республиканского значения.

Жолдыбай Тентеков- директор филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО:

— За 12 месяцев 2020 года выполнено 310 выездов. И при этом было отобрано 315 проб материалов. По результатам выявили 315 замечаний. На сегодняшний день все замечания устранены.

Сейчас в лаборатории привычной «кипящей» работы нет. Зимой её, как правило, приостанавливают. Специалисты занимаются подготовкой материалов и оборудования к наступающему сезону. А еще мониторят состояние дорожного полотна, выявляют дефекты. С начала января сотрудники филиала проверили 10 объектов республиканского значения.

Хайырбай Садвокасов — инженер отдела качества и государственного учета филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО:

— При выезде на автодороги республиканского значения в текущем году выявлены такие дефекты как уплотненный снег, как снежный накат, наличие снежных волокон при очистке проезжей части. Также занимаемся своевременной очисткой снега.

Все нарушения довели до подрядчиков. Устранить замечания они должны в короткие сроки. Зависят они от сложности дефектов. В случае невыполнения требований письмо отправят в уполномоченные органы.

Жанель Бисенбаева