Трёхлетнего ребенка с различными травмами доставили в детскую реанимацию

Трёхлетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации детской областной больнице. В нанесении тяжких телесных повреждений подозревают мать девочки — 22-летнюю жительницу областного центра.

17 января в первый отдел полиции позвонили врачи и сказали, что в медицинское учреждение с различными травмами, в бессознательном состоянии доставили малышку. Женщину задержали, проводятся следственные действия, назначен ряд необходимых экспертиз. Установлено, что ранее жительница Петропавловска в поле зрения органов правопорядка не попадала.

Азат Кусаинов, заместитель начальника Следственного управления ДП СКО:

— Проводится досудебное расследование по статье 106 части 2 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетней». В настоящее время подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

Абай Альжанов