Содержание трасс в СКО перевели на бездефектное содержание

В этом сезоне на зимнее содержание автотрасс, это почти 2 тысячи километров, направили более 1 миллиарда 300 миллионов тенге. Абай Альжанов продолжит тему. В последние недели самый северный регион страны оправдывает свой статус.

Область настигли обилие осадков, в придачу еще метели и бураны. Поэтому гул спецтехники на дорогах практически не умолкает. Трассы республиканского значения обслуживает компания «Казахавтодор».

Ежедневно на запланированные маршруты выходят 97 единиц транспорта. Это автогрейдеры, бульдозеры «Камазы», «ЗИЛы» и другая снегоуборочная техника.

Игорь Суровцев, начальник ППО СКОФ ТОО «Казахавтодор»:

— Личный состав по филиалу- 242 человека. График работы у нас, как говорится, по погоде. Если синоптики сообщают о буране, мы оперативно реагируем и выходим на работу пораньше, чтобы была безопасность на дорогах. Имеется заготовки — 800 кубов песко-соляной смеси, а с 2019-го используем новый реагент «Айсмикс».

Проблем с горючим, реагентами и финансированием дорожники не испытывают. Однако, подрядчиков беспокоит недостаток спецтехники. Остро ощущается и дефицит кадров.

Игорь Суровцев, начальник ППО СКОФ ТОО «Казахавтодор»:

— Техника и люди. Сейчас сами знаете, учебная база тяжелая, таких специалистов надо обучать и обучать. Каких специалистов не хватает? Например, водителя шнекоротера, грейдериста.

В нашем регионе пролегает почти 2000 километров автодорог республиканского значения. На их зимнее содержание, до тех пор, пока не растает последний снег, в этом году выделили 960 миллионов тенге. Еще 370 миллионов освоили в ноябре и декабре 2020-го.

Болатбек Айтбаев, директор СКОФ АО «НК»КазАвтоЖол»:

— С 1 декабря 2020-го содержание дорог СКО перевели на бездефектное содержание. Это новый метод содержание экспериментальных участков. Раньше было по-другому. Каждую выполненную работу мы проверяли, оценивали, и затем составляли документы. Сейчас этого делать не нужно. Мы выезжаем в определенное время и оцениваем общее состояние дорог.

Всего на автотрассах республиканского значения в СК насчитывается 13 дорожно-эксплуатационных управлений.

Абай Альжанов