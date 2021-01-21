Сегодня в СКО состоялось 1-е заседание постоянной комиссии маслихата 7 созыва

В составе комиссии будут трудиться представители партий «Nur Otan», «Ак жол» и «Ауыл». Самому молодому депутату Даниле Подковырову 20 лет . У новоиспеченного народного избранника много идей, к реализации которых он готов. Свою роль прежде всего видит в прямом диалоге с населением. Все предложения и замечания граждан не должны оставаться без внимания.

Данила Подковыров, депутат маслихата СКО:

— Это работа с населением, это работа с просьбами граждан. У меня был опыт в общественной приемной, поэтому некоторые работы с населением, каких-то проблем, связанных именно с общественными и социальными проблемами населения. Я, как депутат, смогу применить этот опыт.

Сектор работы комиссии широк. На заседании ее члены обсудили все организационные вопросы начиная с защиты прав граждан и заканчивая контролем реализации госпрограмм.

Биржан Жалгасбаев, депутат маслихата СКО:

— Будем работать с населением, узнавать о проблемах североказахстанцев. Сейчас жители города и населённых пунктов подняли много вопросов. Теперь мы должны включить всё это в наш план работы. Разделим их на кварталы и начнем постепенно заниматься. Также для улучшения благосостояния граждан комиссия намерена взаимодействовать с общественными организациями и СМИ.

По итогам выборов, которые состоялись 10 января, в областной маслихат прошли 30 депутатов. Секретарем стал Владимир Бубенко, постоянные три комиссии возглавили Еркебулан Мамбетов, Биржан Жалгасбаев и Ирина Эктова. Это первое заседание комиссии, по итогам которого народные избранники уже точно знают, с чего начинать работу.

Анастасия Остертак