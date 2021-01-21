Правила получения паспортов готовности изменились

Общество

20:46 21 Января 2021

В Петропавловске региональный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля провел круглый стол с представителями энергопроизводящих и энергопередающих организаций.
Основной темой обсуждения стали внесенные изменения в правила получения ими паспортов готовности к работе в осенне-зимний период, которые введены приказом министра энергетики республики от 30 декабря 2020.

Согласно этим поправкам получение данного документа теперь будет осуществляться в период с 15 августа по 30 сентября включительно. Раньше это можно было сделать до 25 ноября. Кроме того, с 1 августа текущего года в областном центре создадут комиссии услугополучателей, в составе которых будут общественные организации, неправительственные объединения и политические партии. Иметь право голоса они не будут, но смогут следить за объективностью процесса.

Николай Борзилов, руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по СКО:

— Основные изменения у нас появились, что раньше мы выдавали паспорта готовности, имеющие в своем составе электрические сети напряжение 35 кВ и ниже, энергопроизводящим — с установленной мощностью 5 МВт и ниже. Теперь к нам добавили, что энергопроивзодящие организации, использующие возобновляемое топливо с установленной энергетической мощностью до 35 МВт включительно. Паспорта получают в территориальных подразделениях. Теперь сроки получения услуги будут до 15 дней и только через портал электронного правительства.

 

 

 

Дарья Пышмынцева

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