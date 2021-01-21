Независимость — это особая страница в казахстанской истории. Это многовековая мечта нашего народа. Сегодня казахстанцы имеют уникальную возможность работать, получать хорошую заработную плату, создать семью и воспитывать детей. Салимхан Сабитов — ровесник Независимости. Он уверен, сегодня государство создает для каждого казахстанца все условия для развития.

Салимхан Сабитов, руководитель проектного офиса «Қызылжар адалдық алаңы:

— Сейчас век цифровизации. Оперативно появляются новая информация, новые технологии. Действительно, мы тоже не стоим на одном месте. Мы очень многого добились. И на протяжении 30-ти лет не было войны. Это говорит о том, что наше государство развивается в правильном русле.

В свои 30 парень добился немало успехов. Сейчас североказахстанец трудится на благо региона, отвечает за искоренение бытовой коррупции, формирует культуру добропорядочности и неприятия взяточничества. В прошлом году он запустил социально значимый проект. Активист одним из первых в стране открыл автошколу для людей с нарушениями опорно-двигательной системы.

Салимхан Сабитов, руководитель проектного офиса «Қызылжар адалдық алаңы:

— В нашей стране ощущается тот социальный лифт, который дает поддержку для молодежи. Каждый из нас может открыть свое дело, лишь бы было желание. Есть очень много программ. Тот же самый «Еңбек», который обязательно тебе создаст условия. Это тот самый социальный лифт, с которого ты начинаешь свою карьеру, трудовую деятельность. Рад, что в такой стране я и живу.

Независимость — самая священная ценность для всех казахстанцев, отмечает Елбасы Нурсултан Назарбаев. Современные успехи государства — это наследие для будущего поколения и надежная основа сильного и независимого Казахстана.

На территории СКО проживает более 17-ти тысяч ровесников Независимости. Из них почти 9 тысяч — мужчины, остальные — женщины. Им предстоит внести свой вклад в развитие своей Родины и достичь новых успехов.

Алишер Ашимов