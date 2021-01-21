Девушка в СКО получила 90% ожогов тела во время пожара

ДЧС

21:42 21 Января 2021

Пожар произошел ночью 21го января в Есильском районе. С огненной стихией спасатели боролись в Николаевке. ЧП произошло в частном доме. Языки пламени перекинулись и на хозяйственные постройки. Огонь распространялся быстро, поглощая кровлю из профлиста и другие легковоспламеняющиеся материалы.

После случившегося в мед. учреждение доставили 27-летнюю девушку — сноха хозяина дома, в котором произошел пожар. Состояние пострадавшей врачи оценили, как тяжелое. 90% тела североказахстанки в ожогах, сильно поражены и ее дыхательные пути.

 

 

 

Дарья Пышмынцева

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