Девушка в СКО получила 90% ожогов тела во время пожара

Пожар произошел ночью 21го января в Есильском районе. С огненной стихией спасатели боролись в Николаевке. ЧП произошло в частном доме. Языки пламени перекинулись и на хозяйственные постройки. Огонь распространялся быстро, поглощая кровлю из профлиста и другие легковоспламеняющиеся материалы.

После случившегося в мед. учреждение доставили 27-летнюю девушку — сноха хозяина дома, в котором произошел пожар. Состояние пострадавшей врачи оценили, как тяжелое. 90% тела североказахстанки в ожогах, сильно поражены и ее дыхательные пути.

Дарья Пышмынцева