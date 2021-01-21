Автолюбителям не нужно теперь возить с собой права и техпаспорт

Правоохранительные органы

21:29 21 Января 2021

Раньше за это выписывали штраф, теперь водители уверенно смогут передвигаться по стране без этих документов. Проверять их наличие полицейские смогут по своей электронной базе данных. Для этого будет достаточно лишь удостоверения личности.

Изменение не касается иностранцев, которые по-прежнему будут обязаны возить с собой водительское удостоверение и техпаспорт. Сенат рассмотрел закон в первом чтении. Документ будет направлен на подпись Президенту страны лишь после принятия закона депутатами верхней палаты парламента во втором чтении.

 

 

 

Айгерим Муканова

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