Антикоррупционная служба СКО подвела итоги

Проект «Сапалы жол» можно назвать одним из самых успешных в прошлом году. Общественники и активисты выезжали на ремонтируемый участок дороги и вместе со специалистами проверяли качество работ. В прошлом году было 25 таких проверок, во время которых выявили 32 нарушения.

Их подрядчики устранили. Ещё один важный антикоррупционный проект — «Защита бизнеса и инвестиций». В рамках которого со своими вопросами и проблемами в 2020 обратилось 84 предпринимателя. Антикоррупционная служба выявила 12 фактов незаконного вмешательства в работу малого и среднего бизнеса.

Чтобы такого впредь не повторилось, в это время в предпринимательскую деятельность параллельно внедряли цифровизацию. Запустили портал «Единое окно закупок».

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Единое окно» объединяет 5 закупочных площадок, более 100 тысяч товарных позиций с емкостью сервиса более 10 трлн тенге. Сервис также позволяет выявлять завышение закупочных цен, сократить теневой оборот и снизить коррупционные риски. За анализируемый период 46 государственных органов внесли изменения по более чем 100 пунктам. Общая экономия с начала запуска проекта составила более 1,3 млрд тенге.

Барьеры, коррупционные риски и излишнюю бюрократию антикоррупционная служба выявляет и во время внешних анализов. Их провели в 14 госорганах. Выдали почти 150 рекомендаций. Все эти меры помогли снизить уровень коррупции на 6%. Но факты хищений и взяточничества всё ещё есть. 99 таких преступлений раскрыли в прошлом году.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Причиненный ущерб по оконченным уголовным делам составил 651,5 млн тг, из которого возмещено 621,2 млн тг или 95,3%. Изобличены 8 первых руководителей государственных органов (5 — областного значения, 3 — районного). Осуждено 23 лица, из которых 8 приговорены к лишению свободы, 12 — к штрафу, 3 — к ограничению свободы.

Большое внимание уделяют раскрытию системной коррупции, когда задействованы несколько лиц, которые на протяжении долгого времени проводят коррупционные махинации. Таких фактов в 2020 году было 6.

Айгерим Мукашева