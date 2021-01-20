Золото, три серебра и столько же бронзы в копилке пловцов СКО

Упорные тренировки, победы и поражения. Это все про 14-летнего Егора Василенко. Выезжать на соревнования, представлять свой регион и занимать призовые места — большая честь для спортсмена. Плаванием юноша занимается уже 10 лет. Несмотря на столь юный возраст, за плечами Егора немало наград.

Егор Василенко, спортсмен:

— Готовимся к соревнованиям долго. Тренировки тяжелые, потому что подход к соревнованиям серьезный. Недавно проходили соревнования в Костанае. Я проплыл 4 дистанции: 200 комплекс, 100, 200 и 50 кроль. На двух дистанциях взял первое место. Вообще, плавание — тяжелый вид спорта, так как заниматься и выступать на соревнованиях тяжело.

Чтобы выезжать и защищать честь своего региона, нужно быть хорошо подготовленным и быть уверенным в себе, говорит тренер Максим Завгородний. Тренировки у пловцов проходят строго по плану. Сначала — разминка в тренажерном зале, далее — изучение и отработка приёмов на воде. Занимаются ребята 6 раз в неделю по три часа.

Честь нашего региона защищали 12 спортсменов: 7 парней и 5 девочек. На соревнованиях они показали хорошие результаты. Так, Дмитрий Турукин занял третье место в брассовом многоборье, а в эстафете команда девочек заняла два серебра и одну бронзу.

Максим Завгородний — старший тренер СДЮСШОР «Дельфин»:

— Участие в данном соревновании, мы считаем, очень удачными по сравнению с тем, что мы целый год сидели дома. Вообще, присутствовали 118 парней и 78 девочек. Было 19 команд, практически со всех городов Казахстана.

Всего в спортивной школе «Дельфин» занимаются почти 400 детей. В ближайшее время ребята планируют принять участие на республиканских чемпионатах, которые пройдут в городах Темиртау и Шымкенте. Они запланированы на конец февраля и начало марта.

Алишер Ашимов