В мкрн «Жас Оркен» возводят 10 высоток, 3 из них по ул.Горького

Абай Альжанов, корреспондент:

— «Жас Оркен» — один из самых стремительно развивающихся городских микрорайонов, который за последние несколько лет заметно преобразился. Здесь построили спортивные объекты, Дворец школьников, возводится здание казахского музыкально-драматического театра. А ещё район славится самыми высокими многоэтажками в СК. Строительный «бум» не останавливается. По улице Горького на этом месте появится 3 многоквартирных дома.

Кирпичик за кирпичиком строители кладут стены будущей девятиэтажки. К возведению высотки компания «Зерттеу СК» приступила в сентябре 2020-го. Отставания от графика нет. На стройплощадке трудятся 30 человек. Средняя заработная плата — 130 тысяч тенге.

Жанболат Ахметов, бригадир ТОО «Зерттеу СК»:

— Приходим в 8.30 и работаем до 18.30. Сейчас идёт строительная кладка. Зарплата хорошая. Наружная работа ведется, потом приступим к внутренней перегородке. Коллектив дружный, знаем друг друга много лет. Все хорошо.

Многоэтажка рассчитана на 72 квартиры, половина из которых — однокомнатные. По 18 здесь будет двушек и трёшек. Общая жилплощадь- 4200 квадратов. Стоимость проекта оценивается в 770 миллионов тенге. Подрядчик обещает, что уже к концу августа новосёлы получат заветные ключи от квартир. Кстати, жилье доступно для покупки через госпрограмму «Нұрлы Жер».

Евгений Махиня, директор ТОО «Зерттеу СК»:

— Трудность испытываем с каменщиками, но вопрос решается. Из-за морозов выработки особой нет. Рабочих рук не хватает. Стройматериалы стараемся использовать отечественные. Единственная проблема с металлом. Цена резко возросла, с этим ничего не поделать.

Видно, что с каждым годом областной центр меняется в лучшую сторону. Только в 2020-ом в городе возводили 26 бюджетных и 14 коммерческих многоквартирных домов. Масштабную застройку продолжат и в 2021-ом.

В этом местным властям поможет проект реновации, доказавший на практике свою эффективность. Акцент сделали на 3 микрорайонах Петропавловска- это «Жас Оркен», «Береке» и «Орталык», что по улице Уалиханова.

Абай Альжанов