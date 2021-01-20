Стартовал первый этап единого национального тестирования

Дезинфицирующий тоннель, санитайзеры, измерение температуры: перед тем, как попасть в свою аудиторию, школьники проходят санобработку. Особое внимание уделяется проносу и использованию телефонов и любых других электронных приспособлений, которые запрещены на едином национальном тестировании.

В руках только все самое необходимое: ручка, вода и шоколад. Последнего Катерина Шостак принесла целых 4 плитки, говорит, — он стимулирует работу мозга. Старшеклассница усердно готовилась к главному экзамену, из профильных предметов выбрала русский язык и литературу.

Катерина Шостак, учащаяся Смирновской школы-гимназии, Аккайынский район:

— На домашнем обучении все равно трудно. Например, учитель от тебя отдален, сложно, иногда вы можете не понимать друг друга. Проходили разные консультации в школе. Очень бьется сердце, я очень переживаю.

В регионе порядка 3400 выпускников. Из них примут участие на первом этапе ЕНТ более 2000. Сегодня экзамены сдают учащиеся школ районов М.Жумабаева, Кызылжарского, Аккайынского. Завтра приедут ребята из Мамлютского района.

Ербол Исакаев, и.о. председателя правления-ректора Kozybayev University:

— Хотел отметить, что среди сдающих есть так называемая категория условно зачисленных студентов. Это те студенты, которые в прошлом году не смогли набрать пороговый балл. Условно зачисленные имеют две попытки сдачи. Они могут сейчас сдать. На сегодняшний день у нас сдают порядка 55 человек. И вторая попытка в марте. Если в марте проходной балл не наберут, их отчислят.

Анастасия Остертак, корреспондент:

— На часах уже 9.00. Абитуриенты разошлись по кабинетам и приступили к сдаче единого национального тестирования. Продлится оно 3 часа 50 минут. Свои результаты старшеклассники смогут узнать вечером.

Анастасия Остертак