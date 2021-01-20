Со счетов петропавловцев аферисты перевели деньги 97 раз

На эту встречу полицейские пригласили жертву интернет-мошенников. Злоумышленникам она перевела 200 тысяч тенге, оформив кредит в банке. Уверенная и грамотная речь лжеменеджеров не заставила ее даже сомневаться в правдивости их слов.

Более того, они назвали ее фамилию, имя, отчество. Такое знание персональных данных настораживает полицейских.

Жандос Мухатов, начальник УП г.Петропавловска:

— Все люди переходят на онлайн-покупки. У нас возрастает интернет-мошенничество. Поэтому с проблемой нам нужно бороться совместными усилиями.

Еще один фактор, который заставляет поверить мошенникам, поддельные номера телефонов CALL-центров банковских учреждений. Между тем специалисты заверяют, что использование одинаковых номеров невозможно. Они просят горожан в таких случаях, не поддаваться панике и проверять входящие звонки.

Жангельды Апенов, оперуполномоченный отдела криминальной полиции УП г.Петропавловска:

— Сегодня собрали представителей банков для того, чтобы объединить наши усилия перед кибермошенниками, которые в последнее время очень активизировались. Хотелось бы еще раз людям напомнить, чтобы были бдительными никому не передавали свои персональные данные, pin-коды, CVV-коды. Напоминаем, что сотрудники банка никогда не позвонят гражданам в целях получения их личных персональных данных.

Всего с начала года на уловки попались 26 петропавловцев. 7 фактов были связаны с банковскими переводами. Полицейские обеспокоены ростом количества интернет-мошенничеств. Они считают, что главный и действенный способ обезопасить население — это донести до них, что нельзя никому передавать SMS-коды и другие сведения, касающиеся платежных карт.

Анастасия Остертак