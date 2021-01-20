СКО с рабочим визитом посетил Премьер-министр страны Аскар Мамин

В областном центре Аскар Мамин ознакомился с ходом строительства нового завода по производству электротехнической продукции. Это один из объектов на территории СЭЗ «Qyzyljar». Затем посетил «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», на территории которого открыто новое производство по сборке вагонов-термосов.

Ахан Каримов, первый заместитель генерального директора ТОО «Cool infinity»:

— В год будет 1200-1400 вагонов. Рабочих мест будет больше 500. Создается крупный бизнес. Мы, как крупное отечественное вагоностроительное предприятие, будем производить только термосы, рефрижераторы.

Кроме того, Премьер-министр страны ознакомился с деятельностью Северного фанерного комбината, проинспектировал ход строительства многопрофильной областной больницы на 510 коек.

Асхат Молжигитов, первый заместитель главного врача многопрофильной областной больницы:

— Больница будет состоять из перинатального, онкологического, кардиологического, многопрофильного центров. Предполагает внедрение инновационных технологий. Проведение позиционной томографии онкологическим больным, внедрение комбинированных операций.

В программе визита посещение Кызылжарского района. В селе Чапаево глава Правительства посетил цифровую молочно-товарную ферму ТОО «Қызылжар Сүт». Завершилась рабочая поездка совещанием, где обсуждалось социально-экономическое развитие северного региона, планы и перспективы.

«Северо-Казахстанская область обладает большим потенциалом в агропромышленном комплексе, обрабатывающей промышленности и других сферах. Необходимо придать значительный импульс дальнейшему социально-экономическому развитию региона, повышению его конкурентоспособности, обеспечению высокого качества жизни и благосостояния населения».

Аскар Мамин, Премьер-министр Республики Казахстан

На рабочем совещании с докладами выступили глава области Кумар Аксакалов, а также министры и вице-министры страны.

Дарья Пышмынцева