О мерах по обеспечению прозрачности госзакупок рассказали в СК

Новости МТРК

21:13 20 Января 2021

Спикер отметил, что на эту сферу ежегодно из бюджета выделяются колоссальные средства. Их рациональному использованию — повышенное внимание.

Отныне работники квазигосударственных компаний, уполномоченные на принятие решений по организации и проведению закупок, ответственные за отбор и реализацию проектов, финансируемых из госбюджетов и Нац.фонда, занимающие должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения, отнесены к субъектам коррупции.

То есть, они в полном объеме будут принимать на себя антикоррупционные ограничения , предусмотренные Законом «О противодействии коррупции», и нести более серьезную ответственность в случае совершения коррупционных правонарушений.

 

 

 

Айгерим Мукашева

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