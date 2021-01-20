Национальные казахские игры станут частью школьной программы в РК

Асык ату- национальная игра казахского народа. Для многих она символизирует детство. Поиграть в неё не прочь и взрослые, и дети. Нуртилеу Шугай секреты игры познал два года назад. Говорит, главное здесь выдержка и ловкость рук.

Нуртилеу Шугай:

— Когда пришел, увидел, как другие ребята занимаются этим. Заинтересовался, пришел в школе. Мне кажется, это один из видов спорта, который развивает бдительность и по-своему очень интересен.

Пока мальчики бросают косточки с расстояния, девочки играют в «бес асык». Этот вид спорта отличается тем, что школьницы поочередно подбрасывают в воздух и ловят их руками. Правила несложные. Главное- не уронить асыки на пол. Многим учащимся игра пришлась по душе.

Учащиеся:

— Мне нравится играть в эту игру, потому что это национальная игра. Я могу поиграть эту игру в школе, даже на улице с ребятами.

— Мы в эту игру играем с родителями дома, иногда с аташкой и ажекой. Мне очень нравится, что в школе преподают этот урок.

«Тогыз кумалак» — еще одна из популярных национальных игр. В древности её прозвали «алгеброй номадов». Так как соперникам приходится использовать математические действия. Потому игроки должны надеяться здесь не только на удачу, но и эрудицию.

Жанель Бисенбаева, корреспондент:

— Тогыз кумалак строится не только на скорости подсчета, но и на тактике. Ее, кстати говоря, называют самой сложной среди игр интеллектуального спорта. Развивает логическое и математическое мышление. Порой, увлекшись игрой, за столом можно провести до 5 часов.

Казахская школа — гимназия — одна из первых учебных заведений СК , где внедрили урок национальных игр. Куат Хайруллин три раза в неделю тренирует мальчишек и девчонок. Считает, что у некоторых детей есть врождённые способности, которые остается только развить.

Куат Хайруллин, тренер по национальным играм казахской школы — гимназии:

— Плюс национальных игр в том, что они не только развивают выдержку и логические мышление, но и воспитывают патриотический дух. Ребята молодцы, быстро учатся. Если дальше так продолжать, будем выезжать и на республиканские соревнования.

По словам опытного тренера, казахские игры- лучшая альтернатива смартфонам и другим гаджетам. Сегодня занятия по национальным играм проводят учащимся с 1го по 11-ый классы. Из-за ограничительных мер в группе только по 15 человек.

Жанель Бисенбаева