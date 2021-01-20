Мукомольной отрасли Казахстана грозит банкротство

Проблемы, которые не решают годами, накопились подобно снежному кому. Ещё немного и он полностью уничтожит мукомольную отрасль страны. Из когда-то процветавших 1300 мельниц, в Казахстане осталось 270. Большинство из них сейчас на грани закрытия.

Иса Аллахяров, директор ТОО «Тимирязевский мукомольный комбинат»:

— На Тимирязевском ММК три года назад работало 130 человек. 1200 тонн в сутки зерна мы перерабатывали. Сегодня работает 25 человек. Мы в сутки производим 100 тонн.

Схожая ситуация сейчас на всех 20 мукомольных комбинатах нашей области. Они не работают на полную мощность. Производство муки стало убыточным, говорят предприниматели. И предпосылок для такого печального развития событий было несколько. Начнём с экспорта. Рассмотрим на примере Узбекистана, которому наши мукомолы поставляют продукцию.

В 2012 году продали 1,2 млн тонн муки и вдвое меньше зерна. Но соседняя страна решила наращивать своё производство. И в 2020 году у Казахстана они закупили муки вдвое меньше, зато зерна почти 2,5 млн тонн. И из нашей пшеницы они делают муку и продают нашим же торговым партнёрам по привлекательной цене.

Таисия Колегова, коммерческий директор ТОО «СевЕсильЗерно»:

— При ввозе зерновых культур оплачивается 0%. То есть узбекский предприниматель, привозя казахстанскую пшеницу в Узбекистан, оплатит 0% пошлины. А при ввозе муки 10%. Аналогичные меры по защите своей перерабатывающей отрасли есть в Таджикистане. Пшеница — 10%, мука 18.

Вот и получается, что казахстанское зерно они встречают с распростёртыми объятьями, а муку ждут менее гостеприимно. Ещё и на границе задерживают. Сейчас единственный покупатель казахстанской муки — Афганистан. К нему поставки идут через Узбекистан. Там и происходит задержка.

Раньше вагоны от Петропавловска доходили за 12 дней, сейчас — за полтора месяца. И пока казахстанский товар стоит в Узбекистане, их предприниматели свою муку успевают раза три в Афганистан отвезти. Напомню, муку Узбекистан делает из нашего зерна.

Вот так покупатель стал главным конкурентом. Но проблема не только в этом. Барьеры, как ни странно, ставит и казахстанская сторона… нашим же производителям. Недавно мука вошла в список биржевых товаров. То есть продавать её в свободной рыночной форме наши мукомолы не смогут.

Таисия Колегова, коммерческий директор ТОО «СевЕсильЗерно»:

— Казахстанская мука — это не настолько конкурентоспособный товар, за который стоит «армия» покупателей. У нас есть единственный покупатель — афганский покупатель. Вводя такой барьер между прямым покупателем и продавцом, мы лишаемся и этого покупателя. Потому что покупатель из Афганистана — это специфический покупатель. Мы все знаем, какая там нестабильная ситуация. Люди там не имеют навыков биржевой торговли, не имеют интернета, электроэнергии.

Потому завтра он обратится к Узбекистану, который без лишних финансовых потерь и биржевых условий с радостью продаст свой товар. Нашим же придётся переплачивать.

Таисия Колегова, коммерческий директор ТОО «СевЕсильЗерно»:

— Продав 10 вагонов муки, при цене 300 долларов на Сарыагаше, мы вынуждены только со своей стороны заплатить около тысячи долларов. А если мы ещё заплатим за своего покупателя. Потому что наш покупатель не согласится играть в эти торговые игры. Мы потеряем 1,5 доллара. Если посчитать, 3-3,5 тысячи долларов нужно заплатить.

Решить эту проблему можно, исключив пшеничную муку из перечня биржевых товаров. Тогда не будет лишних финансовых потерь. Есть вариант решения и вопроса с конкурентами. Один из них — «показать зубы». То есть применить зеркальные меры к тем, кто ведёт нечестную игру и ограничить экспорт зерна.

Всё-таки производство и в Узбекистане и в Таджикистане строится на нашем сырье. Эти пути решения местная Палата предпринимателей озвучит на республиканском уровне. Как и проблему с тарифом на железнодорожные перевозки. Ещё один наболевший вопрос в копилку мукомолов.

Теперь, чтобы доставить товар за границу, придётся заплатить на 28 тысяч тенге больше. Следом за КТЖ подняли цену и собственники вагонов. Аренда одного подорожала на 67 тысяч тенге. Итого 95 тысяч тенге новых затрат только на перевозку.

Айгерим Мукашева