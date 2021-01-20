Хоккеисты «Qulagera» отпраздновали первую победу в Новом году

Первыми взятием ворот отличились хозяева льда в конце стартового отрезка. Было заметно, что обе команды сдавать свои позиции не собирались. Это вылилось в многочисленные стычки между сторонами. Уже во втором периоде инициативу в свои руки взяли подопечные Александра Троицкого.

На 27 минуте форвард Илья Ахметов точным броском восстановил равновесие в матче, а минутами позже Денис Стасюк вывел команду в лидеры. Столичные хоккеисты быстро пришли в себя и под занавес периода отыграли отставание. Судьбоносный момент в поединке наступил на 53 минуте.

Нападающий «Кулагера» Кирилл Власов наказал за нерасторопность вратаря «Номада» и поставил точку в этом противостоянии. Долгожданная победа принесла скакунам 3 очка. После 32-х матчей они идут 7-ми в турнирной таблице первенства. Подняться выше петропавловцам представится возможность 22 января. Они сразятся с усть-каменогорским «Алтай Торпедо».

Денис Стасюк, нападающий ХК «Qulager»:

— «Номад» всегда была хорошей командой: боевые, молодые, сильные. Я считаю, что игра для нас была сложная, но мы справились. 2 игры были хорошими. Ребята прониклись, настрой изменили. Думаю, тренера произведут корректировки звеньев и мы продолжим сражаться дальше.

Артур Гатиятов, нападающий ХК «Nomad»:

— Готовились к игре. Матчи выдались интригующими. Знали, что соперники будут играть жестко.

Абай Альжанов