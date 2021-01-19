Севроказахстанец больше 30 лет жил с советским паспортом

Наиль Кадыров почти 40 лет прожил без документов. Паспорт у него был, но только советского образца. 47-летний мужчина получил его еще в середине восьмидесятых годов. Все это время работал неофициально. О том, что нужно обновить документы Наиль задумался, когда появились проблемы с медицинской помощью.

Новое удостоверение личности он получил в течение двух месяцев. Необходимо было только обратиться в миграционную службу.

Наиль Кадыров:

— Обратился в миграционную службу старшему инспектору Розе Сансызбаевне, которая в течение двух месяцев мне помогала. Четко объяснила, как собрать документы. Как все сделать. И я старался и сделал.

В этом году свою личность удостоверили 9 жителей региона. Акция по определению правого статуса лиц началась еще в сентябре прошлого года. За 2020-ый полицейские документировали более 100 граждан.

Руслан Нургалиев, начальник отдела управления миграционной службы ДП СКО:

— В этой связи мы проводим совместно с участковыми инспекторами проводим подворные обходы. Также взаимодействуем с акиматом, также проводим мероприятие по доставлению лиц, находящихся без документов в приемники распределителе, центры временной адаптации.

В работе по выявлению людей, проживающих по старым документам, участвовали и участковые инспекторы полиции.

Жанель Бисенбаева