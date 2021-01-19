Православные христиане отмечают Крещение Господне

Праздник Крещения в этом году проходит, как и полагается, с 30-градусным морозом. После освящения Иордани, так называют специально оборудованную купель, верующие запасаются святой водой. О её целебных и чудодейственных свойствах здесь знает каждый.

Петропавловцы:

— В этот день вода становится священной, приносит пользу. Её набирают на год вперед, чтобы помочь своим близким и родным.

— Мы ждем этот день, как Господа Бога.

— Набираем святую воду, потому что это святое, божественное, которая помогает в любой болезни. И мы всегда рады присутствовать на этом празднике.

— В свойства целебной воды верю. Желаю всем счастья и здоровья.

— Верим очень в эту воду. Она целебная. Помогает, главное нужно с верой.

Традиционные крещенские купания начинают, не дожидаясь первых лучей солнца. Погрузиться в ледяную воду верующие спешат с 6 утра. Среди окунувшихся есть и опытные «моржи», и те, кто делает это впервые.

Петропавловцы:

— Каждый год купаемся. Вот хожу. Сегодня 20-30 градусов, все хорошо. Прошла, еще хочется искупаться.

— Ощущения, будто заново родился. Рекомендую тем, кто до сих пор не решился. 01.20 Постоянно получаешь заряд бодрости, никогда не болеешь. Здоровье на целый год.

— Ждем этот день каждый год. Ощущения прекрасные. Прям тело все горит.

— Тело обновляется. И живешь по — новому весь год. Живешь просто на самом высоком уровне.

Считается, что, погрузившись в Иордань, можно избавиться от душевных и телесных болезней. Но для этого нужно верить в чудесное излечение.

протоиерей Сергий, настоятель храма Петра и Павла:

— Мы знаем, что в институтах хранятся эталоны меры, длины, веса и тд. А вот у каждого из вас сегодня может храниться эталон чистейшей кристальной воды. Потому что из глубин веков дошла до нас информация, что эта вода не портится в течение не только года, но и нескольких лет.

Погрузиться в священные воды североказахстанцы могут в специально отведенных местах. Всего в городе их шесть. Для безопасности граждан возле водоемов дежурят спасатели и медики.

Нурлан Кукашев, главный спасатель оперативно-спасательного отряда г.Петропавловска:

— Были случаи в прошлом году, у инвалида сердце прихватило, и судороги были у людей. И лед трескался, бывало. Мы следим, чтобы поменьше было людей на льду. В основном не пускаем нетрезвых людей. В этом году лед потолще, примерно 25-38 см лед. Благополучно.

Пока дела у спасателей идут спокойно. Более 200 верующих уже окунулись в прорубь. Сам момент погружения занимает от 5 до 10 секунд. Но те, кто выходит из Иордани, говорят, что в этот момент время будто замирает.

Жанель Бисенбаева