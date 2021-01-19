Главный санитарный врач СКО ввел ограничения

Тенденция к ухудшению. Так главный санитарный врач региона описал текущую эпидобстановку. И вот почему. В последнее время заболевших всё больше. И среди них растёт число тех, кто обращается с жалобами на симптомы. Если в декабре таких была половина, то сейчас 68%.

Кроме того, каждый второй обратившийся с симптомами ОРВИ и пневмонии, оказывался covid положительным. Чтобы не допустить ухудшения ситуации, в регионе с 21 января усилят ограничительные меры. Вернётся локдаун выходного дня. Торговые центры и дома закроют в субботу и воскресенье.

Исключение: находящиеся внутри объекты по продаже продовольственных товаров, аптеки, салоны красоты, парикмахерские, кинотеатры. Крытые рынки принимать покупателей в выходные тоже не будут. Свои двери на уик-энд закроют фитнес и тренажёрные залы, бассейны.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Ограничена деятельность объектов общепита с 9 до 8 часов. При штатном расписании более 15 сотрудников не менее 80% сотрудников перевести на дистанционную работу. При штатном расписании менее 15 сотрудников рекомендуется, чтобы не менее 50% оставались на дистанционной форме работы.

19 января СКО вошла в «красную» зону по темпам распространения вируса. На эту новость пользователи социальных сетей отреагировали по-разному.

А вот новость о том, что в выходные общественный транспорт приостановит работу, вызвала у всех примерно одинаковые эмоции, среди которых лидирует, мягко скажем, негодование.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Многие спрашивают: «Вирус в эти два дня особенно бушует?». Нет. Вирус распространяется так же. Но даже эти два выходных помогают нам побороть коронавирус, взять его под контроль, уменьшить контактирование людей и заболеваемость. Поймите это. Врачам не до улыбок. Мы видим, как у людей стремительно развивается пневмония, как люди умирают. Мы следим за эпидситуацией ежедневно и ежечасно, мы советуемся с ведущими санврачами страны. Они передают нам опыт других стран.

По каждому заболевшему коронавирусом проводили эпидрасследование. Выяснялось, что львиная доля посещала места массового скопления людей и пользовалась общественным транспортом. Потому на выходные именно их работу и приостановят. Если ситуация улучшится, ограничения возможно снимут, говорит санврач.

Что касается блокпостов, вопрос об их установке пока не стоит. Сейчас в регионе нет закрытых на карантин населённых пунктов. Однако, растёт число заболевших во всех районах, больше всего в Есильском, Шал акына и Магжана Жумабаева.

Айгерим Мукашева