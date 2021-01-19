Дуальное образование внедрили 22 средне специальных учебных заведения

Адиль Осипов, студент Северо-Казахстанского колледжа профессиональной подготовки и сервиса:

— Занимаюсь уже второй год. Получаются стрижки мужские. Рядом с домом проходил практику. Были недочеты, меня поправляли, помогали. Цель есть — развиваться.

После колледжа Адиль Осипов планирует делать это в одном из местных барбершопов. Он на 100% уверен, что мужские стрижки станут его основным профилем. С женскими парень не так ловко справляется, но в рамках учебной программы набивает руку и на них.

В силу специальности занятия у будущих парикмахеров в основном состоят из практики. А вот будущие пчеловоды, этой специальности два года, погружаются в нее не в аудиториях, где в основном упор делается на теорию, а в поле.

Второкурснику Николаю Дорошенко очень нравится во время выездных практик наблюдать за жизнью полосатых тружениц. Любовь к этому делу передалась ему от дедушки.

Николай Дорошенко, студент Северо-Казахстанского колледжа профессиональной подготовки и сервиса:

— Выкачивали рамки, в поле работали, ухаживал за пчелой. Мы были в таком селе Пчелино. Стояли там около 2-х месяцев. Пчела хорошо работала, мед был прекрасный, вкусный. Я в дальнейшем думаю поработать немножко, заработать денег, потом купить больше ульев, стать индивидуальным предпринимателем.

Чтобы делать и продавать качественный мед, а также другую продукцию пчеловодства. А правильно презентовать и реализовывать ее студенты учатся на ярмарках. Правда, из-за пандемии в 2020-м их было не так много.

В этом колледже с помощью дуального обучения специальности сейчас получают 162 североказахстанца. Среди них есть немало особенных ребят с самыми разными диагнозами. Но они не мешают им учиться, проходить практику на предприятиях, устраиваться на работу.

Галина Рейбандт, заместитель директора Северо-Казахстанского колледжа профессиональной подготовки и сервиса:

— Наш колледж тесно сотрудничает с ассоциацией пчеловодов СКО, ИП «Сокирко», ИП «Аленушка», швейная фабрика «Прогресс». Заключены договоры с 30 парикмахерскими салонами Петропавловска. Заключены в этом году у нас договоры по новой специальности с Кызылжарским лесным хозяйством, ТОО «Коммунхоз», с «Кондратовским лесопитомником», Ботанический садом.

В СКО в формате дуального обучения работают 22 колледжа из 25. 260 предприятий региона открыли свои двери для начинающих специалистов.

Владимир Литвиненко, руководитель отдела развития человеческого капитала Палаты предпринимателей СКО:

— С этого года в результате внесения изменений в нормативно правовые акты МОН наши предприятия, которые сотрудничают в форме дуального обучения они будут иметь возможность возмещать свои затраты непосредственно за счет бюджетных средств. Кроме того, уже с этого года студенты, которые будут обучаться по дуальной технологии, этот период будет засчитываться в трудовой стаж.

Который работодатели всегда учитывают при трудоустройстве. За выпускниками этого колледжа всегда остается выбор трудиться на кого-то или на себя. В 2019 году в учебном заведении при поддержке зарубежных коллег открылся ресурсный центр «Hub Enterprise Plus».

Анатолий Грязнов, заместитель директора Северо-Казахстанского колледжа профессиональной подготовки и сервиса:

— Целью этого Хаба является обучить студентов начинающих предпринимателей. На базе ресурсного центра регулярно проходят семинары, в которых принимают участие представители ПП, председатель совета деловых женщин, председатель союза рестораторов и отельеров. Т.е. рассказывали все тонкости, как и с чего начать свое дело.

Научат, поддержат, направят. А реализовать свою бизнес-идею ребятам всегда готовы помочь в областной Палате предпринимателей.

Дарья Пышмынцева