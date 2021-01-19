Дипломы собственного образца будет выдавать Kozybayev university

Новшеством является определение основных требований к содержанию диплома собственного образца, правилам их учета, а также выдачи. В Козыбаев университете модель нового документа уже подготовлена. Таким образом, с этого года диплома государственного образца уже не будет. В чем же отличие?

Жанар Таласпаева, и.о члена Правления по академическим вопросам Kozybayev university:

— Будут заменены гербы на вкладыше и на лицевой стороне диплома, т.е. будут заменены логотипом нашего университета. Данный документ университет будет регистрировать в своем внутреннем реестре, будут выдаваться собственные номера. Конечно, все эти знаки будут на защищенных специальных листах.

В каждом университете разрабатывается своя образовательная программа. В связи с этим академическое содержание вузов отличается и по решению Министерства образования теперь каждое ученое заведение должно выдавать дипломы собственного образца.

Жанар Таласпаева, и.о члена Правления по академическим вопросам Kozybayev university:

— Этого бояться не нужно, как трудоустраивались наши выпускники, так и будут успешно трудоустраиваться, у нас трудоустройство показывает большой процент. На сегодняшний день по данным ГЦВП, у нас 90% трудоустройства. Это очень хороший результат.

Анастасия Остертак, корреспондент:

— В этом году новый диплом собственного образца получат более 1800 выпускников, за исключением 23 докторантов. У них останется прежний документ об образовании.

Анастасия Остертак