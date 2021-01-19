Антикоррупционщики подвели итоги работы на онлайн совещании

Новости МТРК

20:35 19 Января 2021

Гани Ныгыметову, как куратору областного проектного офиса, от имени председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева вручили благодарность. В прошлом году в СК общественники проделали большую работу в разных сферах деятельности.

В здравоохранении проводили еженедельные рейды по аптекам и следили за тем, как распределялась гуманитарная помощь во время пандемии. Кроме того, борцы с коррупцией осуществляли мониторинг реализации дистанционного обучения в СК.

Одно из самых важных направлений проектного офиса «Qyzyljar- adaldyq alany»- обращения граждан. В 2020-ом на карту общественного контроля поступили 42 вопроса от североказахстанцев. Все они благополучно разрешились.

Салимхан Сабитов, руководитель отдела проектного офиса «Qyzyljar- аdaldyq alany»:

— Наш регион выполнил все поставленные задачи, главные из которых искоренение бытовой коррупции и усиление общественного контроля. Мы реагируем оперативно, пишем в компетентные органы письма, даем рекомендации и контролируем обращения, чтобы местные исполнительные органы относились к поставленным задачам более ответственно, которые ставит проектный офис.

 

 

 

Абай Альжанов

Читайте также

Завершилась трёхлетняя реконструкция ж/д вокзала города Петропавловска
В Петропавловске открылся магазин здорового питания и эко-товаров «Ecoshop»
Отмена условно-досрочного освобождения, изменения условий отбывания наказания
10 января 2021г. в РК пройдут выборы в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней
В районе аэропорта Петропавловска произошло авиапроисшествие
Судья в Петропавловске вынес приговор мошеннице
С 1 января 2021г. в Казахстане увеличили размер МРП
Реликтовые растения в ботаническом саду Петропавловска на грани гибели
Итоги работы за 2020 год подвели на очередном заседании Совета по этике
Кинотеатры откроют в Петропавловске с 26 декабря
Какие подарки дарят североказахстанцы друг другу в Новый год
Гамида Осинцева из Петропавловска изготавливает сыр у себя дома