Антикоррупционщики подвели итоги работы на онлайн совещании

Гани Ныгыметову, как куратору областного проектного офиса, от имени председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева вручили благодарность. В прошлом году в СК общественники проделали большую работу в разных сферах деятельности.

В здравоохранении проводили еженедельные рейды по аптекам и следили за тем, как распределялась гуманитарная помощь во время пандемии. Кроме того, борцы с коррупцией осуществляли мониторинг реализации дистанционного обучения в СК.

Одно из самых важных направлений проектного офиса «Qyzyljar- adaldyq alany»- обращения граждан. В 2020-ом на карту общественного контроля поступили 42 вопроса от североказахстанцев. Все они благополучно разрешились.

Салимхан Сабитов, руководитель отдела проектного офиса «Qyzyljar- аdaldyq alany»:

— Наш регион выполнил все поставленные задачи, главные из которых искоренение бытовой коррупции и усиление общественного контроля. Мы реагируем оперативно, пишем в компетентные органы письма, даем рекомендации и контролируем обращения, чтобы местные исполнительные органы относились к поставленным задачам более ответственно, которые ставит проектный офис.

Абай Альжанов