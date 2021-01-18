За большие сугробы на североказахстанцев будут налагать штрафы

Поэтому полицейские разъясняют, предупреждают и выдают уведомления. Они просят североказахстанцев не скидывать снежные кучи на проезжую часть. Ведь это может послужить серьезной помехой для водителей, а весной обернуться подтоплением.

С начала января в областном центре выявили свыше 200 подобных нарушений. На первый раз они отделались предупреждением. Если же нарушение повторится в течение года, придется заплатить штраф в размере 20 МРП.

Канат Жумабаев, и.о. начальника отделения МПС первого отдела полиции УП г.Петропавловска:

— За данное правонарушение предусмотрена статья 505 КРКоАП. По первой части предусмотрено предупреждение, за повторное нарушение — штраф 20 МРП физическим лицам и 30 МРП — юридическим лицам.

Жанель Бисенбаева