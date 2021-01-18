Школьные столовые возобновили работу с начала 3-й четверти

С самого утра в столовой 9-й школы после длительного перерыва встречают первых посетителей. Меню расписано, повара у плиты, санитайзеры установлены, столы расставлены. Соблюдение санитарных норм — под строгим контролем.

Гульден Аленова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе СШ №9:

— Во избежание распространения COVID-19 нами строго соблюдаются все меры безопасности. Всеми уже привычные санитайзеры, маски и термометрия. В помещениях, где возможны массовые скопления, расставлена разметка социальной дистанции. В основном это кабинеты, фойе, столовая.

Чтобы дети не стояли в очереди, персонал заранее накрывает им столы.

Меню школьной столовой разнообразное. На первое каша, сегодня — рисовая, а также супы, на второе — гарниры. Из напитков — чай, какао, сок, компот. Стоимость одного такого комплексного обеда на одного ребенка — 375 тенге.

Школьники:

— Я рад, наконец-то открыли столовую. Еда здесь вкусная и полезная.

— Очень вкусно, полезно кормят. Сегодня у нас была рисовая каша с маслом и еще нам давали печенье с чаем и лимоном.

— Нам сейчас открыли столовую. Мы очень рады этому. Мне нравится еда. Она вкусная и полезная. Хочу сказать спасибо поварам.

Не запрещается ребятам и приносить с собой «легкий» перекус. Осуществляет горячее питание в школе индивидуальный предприниматель Валенитна Пышная. Говорит, рада, что коллектив вышел на работу. Пандемия, к сожалению, внесла свои правила в график ИП. К открытию подготовились тщательно: проблем с закупом продуктов не было, соблюдение всех саннорм — также в списке первоочередных задач.

Валентина Пышная — индивидуальный предприниматель:

— У нас проводится ежедневный фильтр, заведены все журналы с медработником: журнал проветривания, температурного фильтра. Не допускаются люди с заболеваниями, кашлем, температурой. Это мы исключаем. У нас подготовлен запас дезинфицирующих масок, одноразовых фартуков и перчаток. Люди подготовлены, работают в том же режиме. Меню отпущено на 2 недели.

Для детей из многодетных и малообеспеченных семей предусмотрены льготы. Им дается возможность питаться бесплатно. Всего в 9-ой школе знания получают почти 1400 детей. Больше половины из них учатся дистанционно.

Алишер Ашимов