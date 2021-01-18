С начала года в СКО произошло 43 пожара. Погибли 7 человек

Перед началом рейда спасатели и полицейские разделились на группы. Охватив все районы города, они направились по адресам. Вместе с чс -никами вышли и волонтеры. У жителей частного сектора проверяли состояние печей в домах, разъясняли им правила пожарной безопасности, раздавали памятки. В центре внимания — многодетные и малообеспеченные семьи.

В этом доме проживают 8 человек. Шестеро из них дети. Зайдя в дом, спасатели сразу заметили нарушения. Рядом с печью стоит мусор и обувь, которая сушится. Специалисты говорят, даже такая, на первый взгляд, мелочь может стать причиной пожара. Семье Александровых сразу сделали несколько замечаний и попросили быть осторожными при топке печи.

Ирина Александрова, жительница г.Петропавловска:

— Мы ежедневно протапливаем печку. От печки обязательно все убираем, когда топится мы не оставляем детей без присмотра. Электричество тоже, все розетки мы стараемся повыше ставить, маленький ребенок у нас. Стараемся обучать, чтобы к электричеству не лезли и к печке не подходили.

Главная цель таких рейдов очевидна — профилактика пожаров. В прошлом году североказахстанские спасатели зафиксировали более 700 возгораний. С начала этого года — 43. Половина из них произошла в частном жилом секторе.

Орал Абдрахманов, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям СКО:

— Данная акция направлена, в первую очередь, на недопущение гибели людей, на снижение количества пожаров. Я бы хотел обратиться ко всем жителям СКО: необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, от которых зависит жизнь близких вам людей.

Департамент по чрезвычайным ситуациям проводит такие рейды каждую неделю.

Анастасия Остертак