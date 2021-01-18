Новый цифровой ангиограф появился в многопрофильной больнице СК

Исследовать и оперировать любую патологию мельчайших сосудов. Работу хирургов не зря называют ювелирной. Но в их руках то, что намного ценнее любого драгоценного камня, — человеческая жизнь. В операциях на сосудах очень важна качественная картинка.

Это отличительная черта нового цифрового ангиографа. Визуализация на высшем уровне, говорят врачи. С помощью этого аппарата североказахстанские медики смогут проводить сложнейшие операции на сосудах.

Сергей Руцкий, рентген-хирург многопрофильной областной больницы:

— Аппарат рассчитан на круглосуточную работу. Он имеет свои системы охлаждения, систему контроля за перераспределение дозы облучения. Сколько можно оперировать пациентов? На нём можно делать круглые сутки.

Доза облучения меньше, чем на предыдущих моделях, а возможностей больше. Этот ангиограф сможет поднять медицину области на ступеньку выше. Аппарат пользу принесёт и в лечении онкологии, и при болезнях сердца и сосудов. Можно будет воздействовать на тромб в головном мозге, и предотвратить инсульт.

А ещё проводить операции при инфаркте. Это всё в недалеком будущем, уверяют врачи. А пока на операционном столе фантом. Это своего рода имитатор человеческих сосудов. На экране — картинка высокой точности, ещё и в 3D формате.

Сергей Руцкий, рентген-хирург многопрофильной областной больницы:

— И здесь ещё плюс нового аппарата, здесь можно во время операции в трёхмерном режиме видеть зоны поражения и непосредственно оперировать на них. На поколениях до этого таких возможностей не было.

Модель 2020 года. По словам поставщика, эта новинка есть пока только в больницах США, а теперь и в Петропавловске. Для нашей области это третий по счёту ангиограф.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В прошлом году такой аппарат был установлен в кардиоцентре. За прошлый год цифровым ангиографом было проведено свыше 1200 операций. Можно говорить о том, что это 1200 спасённых жизней наших североказахстанцев.

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Ещё один цифровой ангиограф закупят для многопрофильной больницы, которую откроют через 2 года. Таким образом, потребность жителей региона закроют полностью. По мировым стандартам на 150 тысяч человек нужен один ангиограф. В прошлом году на медицинское оборудование СК потратил свыше 12 млрд тенге.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В результате этого, по итогам 2020 года смертность от онкологии снижена на 13%, от инфарктов — на 10%. Уменьшилась заболеваемость туберкулезом на 36%, если сравнивать с 2019. Новая аппаратура позволяет выявлять, диагностировать и своевременно лечить. С каждым годом система здравоохранения будет улучшаться.

В планах на этот год закупить два компьютерных томографа. Новое оборудование установят в двух межрайонных больницах. Усилят сельскую медицину и аппаратом МРТ. А ещё в районах построят амбулатории. Также в 2021 в регионе продолжат закупать новые аппараты для УЗИ и эндоскопии.

Айгерим Мукашева