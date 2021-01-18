Из госказны лекарственный стабфонд СКО получил порядка 200 млн тг.

Печально, но факт. И это при том, что областной специализированный стабфонд работает с ноября 2020-го и поставляет лекарственные препараты по доступным, а не «кусающимся» ценам в 6 аптек Петропавловска. В 5 районах их охват еще шире. Но пока не такой большой, каким может быть.

Мурат Жакенов, директор ТОО «NordFarmMarket»:

— В пятницу были в одном из районов области. И в аптеке частной парацетамол 100 тг стоил. А мы предлагаем им купить его за 55. Если там наценку сделают в пределах 18-20%, его стоимость уже снизится на 30%. Это будет 75-70 тг для конечного потребителя.

Коронавирусная весна прошлого года многих выбила из колеи. Тогда североказахстанцы, как и жители других регионов страны, готовы были отдать любые деньги за нужный лекарственный препарат, вот только в наличии были далеко не все из них. Сейчас такой проблемы нет, как и смысла переплачивать.

Алма Закирьянова, фармацевт:

— Цитадел (цефтриаксон) с лидокаином намного дешевле, чем он раньше был. Он раньше стоил 1000 тг и даже чуть больше, сейчас стоит 800-900 тг. Там получается на 5-10 дней, и получается выгодно. Осельтамивир стал тоже намного дешевле. Сейчас 3500 стоит, а стоил 6-7 тысяч.

Экономия приличная. Эти и другие препараты можно найти в таком ярко-оранжевом перечне. Его легко заметить в каждой аптеке, которая сотрудничает со стабфондом. Методом проб и ошибок специалисты узнали, что найти необходимые лекарственные препараты и привезти их из соседней России, к слову, оттуда 70% запасов областной фармкопилки, легко, разве, что в теории, но не практике.

Мурат Жакенов, директор ТОО «NordFarmMarket»:

— Были новогодние праздники, выходные длительные, с той недели мы начали более активно работать. Есть ситуации, когда менеджеры на карантине находятся. Работа затруднена тем, что мы ищем цену и качество. Поскольку мы некоторые позиции увеличиваем в объемах, чтобы снизить их стоимость.

Из госказны местный лекарственный стабфонд получил порядка 200 млн тг. Большую часть суммы уже вложили в запасы. Речь идет о 19 тоннах различных фармацевтических препаратов.

Дарья Пышмынцева