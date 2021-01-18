Дебоширы в Петропавловске напали на полицейских при исполнении

Оскорбления и нападки. Стражам правопорядка приходится терпеть многое. Приехав на вызов о нарушении тишины, петропавловские полицейские столкнулись с агрессивным поведением молодых людей.

Это видео распространяли в социальных сетях.

Шокирующие кадры были запечатлены в общежитии по улице Горького. Полицейских вызвали жители, но компания выпивших молодых людей соблюдать закон о тишине не собиралась, а расходиться тем более. Двое из гостей устроили дебош.

При задержании они угрожали нанести себе ранения стеклом от разбитого окна в подъезде. Жуткие кадры отчётливо видны на видеозаписи, камера запечатлела и то, как они нападали на полицейских, применив физическую силу. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Динара Сагандыкова, сотрудник пресс-службы ДП СКО:

— В настоящее время проводятся следственные действия в рамках начатого досудебного расследования по статье 380 части 3 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти». Назначены необходимые экспертизы. 18-летний горожанин водворен в изолятор временного содержания УП г. Петропавловска. В отношении второго ранее неоднократно судимого участника инцидента будет решен вопрос о привлечении к ответственности после проведения необходимых экспертиз и следственных действий.

Айгерим Муканова