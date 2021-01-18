Более 100 человек в Петропавловске занимаются моржеванием

Жанель Бисенбаева, корреспондент:

— Собираются моржи обычно в выходной день на городском пляже. С погодой им сегодня повезло — минус 7 градусов, температура воды выше -2-2,5.

Низкая температура североказахстанцев только бодрит. Если она близка к нулю, то защитные процессы в организме начинают работать активнее. Улучшается кровообращение, ускоряется обмен веществ и повышается иммунитет. И это далеко не все целебные свойства, которые перечисляют опытные моржи.

Анастасия Михалищева к столь экстремальному закаливанию пришла год назад. Девушка признается, после каждого ныряния ощущает заряд бодрости и хорошего настроения на весь день. О своем первом погружении в ледяную воду помнить будет всегда.

Анастасия Михалищева, участница клуба моржей:

— В первый раз очень было тяжело. Я визжала от холода. Мне тяжело было. Я думала, Боже мой, зачем я пришла сюда. Сейчас я могу абсолютно спокойно стоять даже мокрая в холоде. Это наполняет радостью, счастьем, то что я могу находиться на улице в холод. Это вдохновляет, и я просто получаю удовольствие.

До сих пор ведутся споры по поводу пользы и вреда такого экстремального хобби. Сами моржи уверяют, что у них нет понятия «возраст». Закаливание дает им не только здоровье, но и долголетие.

Моржи:

— Наверное с возрастом ты приходишь к понимаю, что вот этот адреналин и закаливание оно только плюсом сыграют

— Чисто для себя. Проболел, теперь начал закаливаться. Сейчас это уже как допинг. Помимо этого, занимаюсь массажем. Не болеем. Главное — здоровье.

Горячие баурсаки, теплый чай и хорошее настроение. В моржевании, как и в любых занятиях для души, главное — позитивный настрой и приятная атмосфера.

Данара Алгожина, участница клуба моржей:

— Для того чтобы создать уютную атмосферу, мы выполняем свою роль — согреваем моржей горячим чаем, свежими, горячими баурсаками.

Психологический настрой — главное, когда имеешь дело с ледяной водой. Также в моржевании важна системность. В любую погоду хочется или нет, купаться надо не реже одного раза в неделю. Представители клуба напоминают, что погрузиться в ледяную воду может не каждый. Есть противопоказания.

Ерик Магамбетов, организатор клуба моржей:

— Человек не может погрузиться в воду, если у него есть хронические заболевания, которые находятся в активной форме. Если нет таких заболеваний, либо перенесенных операций, то можно сразу искупаться с соблюдением всех правил. Нужно обязательно продышаться, сделать короткую разминку. Человек должен после погружения насухо вытереться. Как говорится, в этом деле лучше не геройствовать.

Пристрастие к зимнему плаванию объединяет людей всех сфер деятельности. С каждым годом любителей искупаться в ледяной воде становится все больше. На удивление экстремалам, желающие есть и среди детей. Самому юному моржонку 5 лет. Всего в клубе насчитывается больше 150 смельчаков.

Жанель Бисенбаева